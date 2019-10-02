Памфилова рассказала, когда изменится избирательная система

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Предложения по реформированию избирательной системы заработают, когда будет определен вектор политических изменений на ближайшее время, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Ранее она рассказала, что ЦИК подготовил проект поправок в избирательное законодательство.

"Когда будет определен на ближайшее время вектор каких-то политических изменений, тогда ряд предложений может заработать. Пока этого нет, нет решения от тех, кто принимает политические решения по ряду вопросов, предложения (по изменению избирательной системы) они и лежат", - сказала Памфилова на расширенном заседании экспертного совета.

По её словам, сейчас государственные институты отстают от развития общества и ЦИК это видит.

"Я как человек, уже испорченный политикой, политик, я только и делаю, что пытаюсь... показать, что мы наступаем на ряд граблей именно потому, что надо корректировать какие-то политические аспекты", - сказала Памфилова.