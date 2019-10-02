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РИА Новости

Посол США в России отверг предложение Москвы о моратории на РСМД

21:15 02.10.2019 (обновлено: 21:39 02.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол США в России Джон Хантсман
Посол США в России Джон Хантсман
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посол США в России Джон Хантсман. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Хантсман, комментируя российское предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил, что в нынешних условиях не стоит рассчитывать на серьезный разговор. По его словам, Россия уже разместила такие ракеты на своей территории, а у США пока "ничего нет".
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".
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"Как я уже говорил, не стоит рассчитывать на серьезный разговор о моратории после размещения соответствующих ракет на своей территории. У России есть SSC-8. У нас ничего нет", - сказал он в своем прощальном интервью изданию "Коммерсант".
"О моратории можно было бы говорить, если бы вы не имели размещенных ракет и соотношение было бы 0:0. Но сейчас одна сторона уже имеет развернутые ракеты, а у другой их вовсе нет", - заявил дипломат.
До 2 августа между США и Россией существовал договор о РСМД, полностью запрещавший эти ракеты. В начале года Вашингтон объявил о решении выйти из соглашения в одностороннем порядке, обвиняя Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.
Ранее Хантсман подал президенту США заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября.
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Договор о РСМДРоссияСШАБезопасность
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