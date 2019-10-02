Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательного шоу"

Ургант на торжественную церемонию не приехал "по уважительной причине", о чем сообщил генеральный продюсер "Первого канала" Александр Файфман.

ТЭФИ — это индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором ТЭФИ является комитет индустриальных телевизионных премий.