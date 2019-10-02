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РИА Новости
Культура

Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательного шоу"

21:15 02.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российский телеведущий Иван Ургант получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы" за шоу "Вечерний Ургант", которое выходит на "Первом канале".
Ургант на торжественную церемонию не приехал "по уважительной причине", о чем сообщил генеральный продюсер "Первого канала" Александр Файфман.
Для Урганта статуэтка "Орфея" стала девятой.
ТЭФИ — это индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором ТЭФИ является комитет индустриальных телевизионных премий.
Кадр из сериала Обычная женщина
Вчера, 21:03Культура
Сериал "Обычная женщина" получил ТЭФИ в номинации "Лучший телесериал"
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КультураКино и сериалыНовости культурыАкадемия российского телевиденияИван Ургант
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