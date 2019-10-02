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РИА Новости

Хантсман рассказал о проработке возможности визита О'Брайена в Россию

21:04 02.10.2019
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© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
© Фото : United States government work
Роберт О'Брайен. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москва и Вашингтон прорабатывают возможность визита в Россию нового советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, он "очень заинтересован" в диалоге с российским коллегой Николаем Патрушевым, заявил посол США в Москве Джон Хантсман в прощальном интервью "Коммерсанту".
"Я говорил с ним (О'Брайеном) на прошлой неделе. Он очень заинтересован в налаживании диалога с (секретарем российского совета безопасности) Патрушевым", - сказал он.
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"Думаю, да, но пока мне нечего анонсировать. Могу лишь сказать, что визит состоится скорее раньше, чем позже", - добавил он, отвечая на вопрос, ожидается ли соответствующий визит.
Ранее Хантсман подал президенту США заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября.
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Роберт О'БрайенДжон ХантсманНиколай ПатрушевРоссияСШАВ мире
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