Хантсман рассказал о проработке возможности визита О'Брайена в Россию

"Я говорил с ним (О'Брайеном) на прошлой неделе. Он очень заинтересован в налаживании диалога с (секретарем российского совета безопасности) Патрушевым", - сказал он.

"Думаю, да, но пока мне нечего анонсировать. Могу лишь сказать, что визит состоится скорее раньше, чем позже", - добавил он, отвечая на вопрос, ожидается ли соответствующий визит.