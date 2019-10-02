Хантсман рассказал о проработке возможности визита О'Брайена в Россию

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москва и Вашингтон прорабатывают возможность визита в Россию нового советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, он "очень заинтересован" в диалоге с российским коллегой Николаем Патрушевым, заявил посол США в Москве Джон Хантсман в прощальном интервью "Коммерсанту".
"Я говорил с ним (О'Брайеном) на прошлой неделе. Он очень заинтересован в налаживании диалога с (секретарем российского совета безопасности) Патрушевым", - сказал он.
"Думаю, да, но пока мне нечего анонсировать. Могу лишь сказать, что визит состоится скорее раньше, чем позже", - добавил он, отвечая на вопрос, ожидается ли соответствующий визит.
Ранее Хантсман подал президенту США заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября.