СМИ сообщили о двух погибших в результате крушения самолета B-17 в США

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 в США, сообщают местные СМИ, власти пока не раскрывают точное число погибших.

Утром в среду бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 упал в международном аэропорту "Брэдли" в штате Коннектикут. По информации властей, после обнаружения неисправности экипаж попытался вернуться в аэропорт вылета, но при заходе на посадку самолет упал в ангар, в котором находились емкости с противообледенительной жидкостью. Сообщалось, что самолет вместе с четырьмя другими военными ретросамолетами принимал участие в выставке и показательных полетах "Крылья свободы".

BREAKING video from D. McDonald of the fire at @Bradley_Airport. Stay with @NBCConnecticut on air and online as this story develops #nbcct pic.twitter.com/Mjwbns8Ab3 — Kaitlyn McGrath (@KaitMcGrathNBC) 2 октября 2019 г.

"Я могу подтвердить, что в результате инцидента есть погибшие, но пока я не могу сказать их количество, поскольку слишком рано… мы не хотим", - заявил на брифинге представитель полиции штата Джеймс Ровелла. Он сообщил, что на борту самолета в момент крушения находились 13 человек, 10 из них - пассажиры, три - члены экипажа. По информации издания Hartford Courant , которое ссылается на осведомленные источники, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.