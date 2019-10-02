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РИА Новости

СМИ сообщили о двух погибших в результате крушения самолета B-17 в США

21:02 02.10.2019
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© Flickr / Kevin SpencerКарета скорой помощи, США
Карета скорой помощи, США
© Flickr / Kevin Spencer
Карета скорой помощи, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 в США, сообщают местные СМИ, власти пока не раскрывают точное число погибших.
Утром в среду бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 упал в международном аэропорту "Брэдли" в штате Коннектикут. По информации властей, после обнаружения неисправности экипаж попытался вернуться в аэропорт вылета, но при заходе на посадку самолет упал в ангар, в котором находились емкости с противообледенительной жидкостью. Сообщалось, что самолет вместе с четырьмя другими военными ретросамолетами принимал участие в выставке и показательных полетах "Крылья свободы".
"Я могу подтвердить, что в результате инцидента есть погибшие, но пока я не могу сказать их количество, поскольку слишком рано… мы не хотим", - заявил на брифинге представитель полиции штата Джеймс Ровелла. Он сообщил, что на борту самолета в момент крушения находились 13 человек, 10 из них - пассажиры, три - члены экипажа. По информации издания Hartford Courant, которое ссылается на осведомленные источники, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.
После аварии аэропорт был закрыт, по прогнозу властей, он частично возобновит работу в ближайшее время. "По понятным причинам ожидаются задержки рейсов", - сказал представитель городских властей на брифинге, который транслировался на сайте правительства штата.
Тяжелый бомбардировщик США Boeing B-17 Flying Fortress
Вчера, 19:38РИА Новости
Бомбардировщик B-17: летно-технические характеристики
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