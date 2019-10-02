Спецпредставитель Путина рассказал о росте числа deepfake-видео и фото

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Технологических способов остановить рост числа искусственно созданных видео и изображений (Deepfake) в ближайшие два - четыре года нет, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
"Нет никаких технологических способов и барьеров остановить резкий рост Deepfake-ов на горизонте два – три - четыре года", - сказал Песков на Media Talk телеканала RT.
Deepfake - синтез человеческого изображения, основанный на искусственном интеллекте, используется для наложения изображений и видео на исходные.
По словам Пескова, доступность такого типа сетей растёт, стоимость создания снижается, уменьшается потребность в мощностях. Это означает, что через некоторое время создавать Deepfake можно будет на мобильном телефоне.
"При этом постоянно развиваются проекты, связанные с формированием разного типа геоданных, которые приводят к такой возможности погружать Deepfake в то, что называется сеттингом (фон - ред.)", - уточнил он.
Песков отметил, что 20-е годы могут стать эпохой сеттингов, и в этом плане резкий взрыв фейков, особенно в сфере гражданской журналистики, неизбежен. Он добавил, что бороться с эпохой Deepfake невозможно, но можно и нужно инвестировать в создание каналов достоверной информации.