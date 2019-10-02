Разведение сил должно завершиться в течение 30 дней, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Разведение сторон в районе Петровского и Золотого в Донбассе будет включать в себя отвод сил, разминирование и разбор фортификационных сооружений, завершиться процесс должен в течение 30 дней, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске во вторник сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском. Минобороны Украины заявило, что силовики технически готовы к разведению сил, отметив при этом, что условие для начала процесса - соблюдение режима прекращения огня на участке отвода в течение семи дней.

"Осуществление всех мероприятий будет происходить в соответствии с планом-графиком и является возобновлением обязательств сторон по рамочному решению, а не собственно разведением. В этой связи условие семидневной тишины для начала мероприятий не применяется: процесс должен начаться с зафиксированной контактной группой даты – 7 октября. Проходить он будет в течение 30 дней синхронно, зеркально на двух участках", - отметил Никоноров.

По его словам, в частности будет проведен отвод сил, разминирование, а также демонтаж фортификационных сооружений.