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РИА Новости

Разведение сил должно завершиться в течение 30 дней, заявили в ДНР

20:46 02.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Разведение сторон в районе Петровского и Золотого в Донбассе будет включать в себя отвод сил, разминирование и разбор фортификационных сооружений, завершиться процесс должен в течение 30 дней, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске во вторник сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском. Минобороны Украины заявило, что силовики технически готовы к разведению сил, отметив при этом, что условие для начала процесса - соблюдение режима прекращения огня на участке отвода в течение семи дней.
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"Осуществление всех мероприятий будет происходить в соответствии с планом-графиком и является возобновлением обязательств сторон по рамочному решению, а не собственно разведением. В этой связи условие семидневной тишины для начала мероприятий не применяется: процесс должен начаться с зафиксированной контактной группой даты – 7 октября. Проходить он будет в течение 30 дней синхронно, зеркально на двух участках", - отметил Никоноров.
По его словам, в частности будет проведен отвод сил, разминирование, а также демонтаж фортификационных сооружений.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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Ситуация в ДНР и ЛНРМартин СайдикЛНРДНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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