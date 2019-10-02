В Нижегородской области завершили ремонт дороги Ряжск-Нижний Новгород

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Запланированный на 2019 год ремонт участков дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород в Нижегородской области полностью завершен, сообщает пресс-служба правительства региона.

На состояние дороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород до начала ремонта жители Нижегородской области жаловались губернатору Глебу Никитину во время его визитов в Павловский район.

"В Нижегородской области на дороге Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород полностью завершены запланированные на 2019 год ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". После исправления подрядчиком незначительных недочетов, связанных с нанесением разметки, Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области приняло в эксплуатацию последний из участков ремонта этой дороги, в Павловском районе", - говорится в сообщении.

Всего на дороге Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород в этом году было отремонтировано шесть ненормативных участков общей протяженностью около 25 километров.

"От Павлова до Навашина дорога проходит по Перемиловским горам, на ней много изгибов и перепадов высот. Поэтому от качественного состояния дорожного полотна здесь напрямую зависит безопасность движения. На наиболее аварийно-опасных участках трассы Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород нанесена экспериментальная желтая разметка с высоким коэффициентом световозвращения в темное время суток, повышенной износостойкостью и устойчивостью к температурным колебаниям", - сказал губернатор Нижегородской области.

Глава региона отметил, что, согласно заключенным контрактам, все отремонтированные участки находятся на гарантии.

"Реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году в Нижегородской области уделяется особое внимание. Практически каждые несколько дней комиссия принимает очередной объект. Все отремонтированные дороги находятся на гарантии, и я прошу водителей: если вы увидите, что новый ремонт на каком-то участке не выдержал испытание временем или погодой, сообщайте об этом в областной минтранс. Подрядчик обязан устранить брак за свой счет", - подчеркнул Никитин.