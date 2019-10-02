Федор Бондарчук получил премию ТЭФИ в номинации "Интервьюер"

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Актер и режиссер Фёдор Бондарчук получил премию ТЭФИ в номинации "Интервьюер" за программу "Кино в деталях" на телеканале СТС, передает корреспондент РИА Новости.
Статуэтку "Орфея" Бондарчук получил из рук генерального директора компании "Почта России" Николая Подгузова.
"Я ждал 15 лет. В октябре этого года программе "Кино в деталях" исполняется ровно 15 лет. Единственное, о чем я жалею, что с некоторыми я не успел поговорить. Я не успел поговорить с Марком Захаровым, с Георгием Данелией...", - рассказал Бондарчук.
В тройку финалистов в номинации "Интервьюер" в этом году также вошли Алексей Ягудин ("Тает лед с Алексеем Ягудиным", Матч ТВ) и Наиля Аскер-заде ("Действующие лица с Наилей Аскер-заде", Россия 1).
Дмитрий Занин получил ТЭФИ в номинации "Репортер/оператор репортажа" за программу "Чемпионат Мира LIVE" на телеканале Матч ТВ. Премия разыгрывается между сообщениями с места событий, дающими наглядное представление о происходящем через непосредственное восприятие автора. В этом году на нее также претендовали Алексей Поляков ("30 лет землетрясению в Спитаке", НТВ) и Георгий Олисашвили ("Романтику российских поездов оценили болельщики из Колумбии", Первый канал).
ТЭФИ — это индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором ТЭФИ является Комитет Индустриальных Телевизионных Премий.