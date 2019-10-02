Федор Бондарчук получил премию ТЭФИ в номинации "Интервьюер"

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Актер и режиссер Фёдор Бондарчук получил премию ТЭФИ в номинации "Интервьюер" за программу "Кино в деталях" на телеканале СТС, передает корреспондент РИА Новости.

Статуэтку "Орфея" Бондарчук получил из рук генерального директора компании "Почта России" Николая Подгузова.

"Я ждал 15 лет. В октябре этого года программе "Кино в деталях" исполняется ровно 15 лет. Единственное, о чем я жалею, что с некоторыми я не успел поговорить. Я не успел поговорить с Марком Захаровым, с Георгием Данелией...", - рассказал Бондарчук.

В тройку финалистов в номинации "Интервьюер" в этом году также вошли Алексей Ягудин ("Тает лед с Алексеем Ягудиным", Матч ТВ) и Наиля Аскер-заде ("Действующие лица с Наилей Аскер-заде", Россия 1).

Дмитрий Занин получил ТЭФИ в номинации "Репортер/оператор репортажа" за программу "Чемпионат Мира LIVE" на телеканале Матч ТВ. Премия разыгрывается между сообщениями с места событий, дающими наглядное представление о происходящем через непосредственное восприятие автора. В этом году на нее также претендовали Алексей Поляков ("30 лет землетрясению в Спитаке", НТВ) и Георгий Олисашвили ("Романтику российских поездов оценили болельщики из Колумбии", Первый канал).