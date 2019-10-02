Рязанский губернатор пообещал рассмотреть все обращения жителей области

РЯЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заверил жителей региона, что все вопросы и предложения, поступившие ему в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" будут рассмотрены.

Общение Николая Любимова с жителями региона в формате прямого эфира в соцсетях было организовано во второй раз. Впервые глава региона провел онлайн-трансляцию в апреле 2019 года в "Одноклассниках". Второго октября губернатор провел онлайн-трансляцию в официальной группе Рязанской области в соцсети "ВКонтакте".

В течение онлайн-трансляции, которая продлилась 1,5 часа, Николай Любимов ответил на несколько десятков вопросов. По его словам, в числе самых актуальных тем, которые волнуют жителей региона, – улучшение экологии, новая система обращения с ТКО, дорожный ремонт, благоустройство, развитие социальной инфраструктуры в жилых микрорайонах, поддержка местных инициатив, участников долевого жилищного строительства, создание необходимого количества мест в яслях и школах, повышение доступности медицинских услуг для сельского населения, трудоустройство молодых специалистов. Большой блок вопросов был посвящен решению проблем в Рязани.

"На все обращения и предложения рязанцев, поступившие до и вовремя стрима, обязательно будут даны ответы. Надеюсь, что большинство обозначенных проблем найдут свое решение", - заявил глава региона.

В общей сложности, в группу "Рязанская область" поступило от пользователей соцсети "ВКонтакте" более 7 тысяч комментариев. На момент окончания трансляции стрим посмотрели 21500 человек.