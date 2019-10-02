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РИА Новости
Рязанская область

Рязанский губернатор пообещал рассмотреть все обращения жителей области

20:37 02.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
 Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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РЯЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заверил жителей региона, что все вопросы и предложения, поступившие ему в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" будут рассмотрены.
Общение Николая Любимова с жителями региона в формате прямого эфира в соцсетях было организовано во второй раз. Впервые глава региона провел онлайн-трансляцию в апреле 2019 года в "Одноклассниках". Второго октября губернатор провел онлайн-трансляцию в официальной группе Рязанской области в соцсети "ВКонтакте".
В течение онлайн-трансляции, которая продлилась 1,5 часа, Николай Любимов ответил на несколько десятков вопросов. По его словам, в числе самых актуальных тем, которые волнуют жителей региона, – улучшение экологии, новая система обращения с ТКО, дорожный ремонт, благоустройство, развитие социальной инфраструктуры в жилых микрорайонах, поддержка местных инициатив, участников долевого жилищного строительства, создание необходимого количества мест в яслях и школах, повышение доступности медицинских услуг для сельского населения, трудоустройство молодых специалистов. Большой блок вопросов был посвящен решению проблем в Рязани.
"На все обращения и предложения рязанцев, поступившие до и вовремя стрима, обязательно будут даны ответы. Надеюсь, что большинство обозначенных проблем найдут свое решение", - заявил глава региона.
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В общей сложности, в группу "Рязанская область" поступило от пользователей соцсети "ВКонтакте" более 7 тысяч комментариев. На момент окончания трансляции стрим посмотрели 21500 человек.
"Вопросы людей понятны. Жителей больше всего волнует то, что они видят, выходя из дома, возвращаясь с работы вечером, с чем постоянно сталкиваются в повседневной жизни. Будем решать и стратегические задачи, и существующие в Рязанской области проблемы вместе с региональным правительством, муниципалитетами. Наша работа оценивается по делам. Надеюсь, что эти дела будут видны и заметны рязанцам, и люди будут нам доверять", – сказал Николай Любимов.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьОбщество
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