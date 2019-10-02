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РИА Новости

В Воронежской области многодетную мать осудили за финансирование терроризма

20:37 02.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Суд в Воронежской области отправил на три года в колонию-поселение многодетную мать за финансирование вербовщика в сирийские террористы, сообщает прокуратура региона.
По данным прокуратуры, Второй западный окружной военный суд признал 28-летнюю жительницу Воронежской области виновной по статье "финансирование терроризма", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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"Как установлено судом, в ноябре 2015 года мать троих несовершеннолетних детей, находясь в городе Реутов Московской области, осуществила перевод денежных средств гражданину, причастному к переправке на территорию Сирийской Арабской Республики лиц в целях их вступления и участия в незаконных вооруженных формированиях, подконтрольных международной террористической организации "Исламское государство*", которая решением Верховного Суда РФ признана террористической, и ее деятельность запрещена на территории России", - говорится в сообщении.
Деньги, как отмечает прокуратура, предназначались для организации выезда ее супруга за пределы РФ и его вступления в ряды вооруженного формирования в Сирии. Преступная деятельность обвиняемой была выявлена сотрудниками УФСБ по Воронежской области.
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"Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Дети переданы под опеку бабушке осужденной", - сообщает надзорное ведомство.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
* запрещенная в России террористическая организация.
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