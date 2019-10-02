Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T20:35Z
https://ria.ru/20191002/1559373782.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155790/20/1557902041_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_97a0b3b98e2053f410a5a778b55f8708.jpg
РИА Новости

Адвокаты Квицинии обжалуют решение суда о выборах до инаугурации Хаджимбы

20:35 02.10.2019
155
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах
Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах. Архивное фото
СУХУМ, 2 окт - РИА Новости. Представители проигравшего на президентских выборах Абхазии оппозиционера Алхаса Квицинии до инаугурации избранного главы республики планируют обжаловать решение Верховного суда о выборах, сообщил РИА Новости адвокат Гарегин Митин.
Верховный суд Абхазии 20 сентября отказался удовлетворить иск проигравшего президентские выборы оппозиционера Квицинии о признании итогов второго тура недействительными. Тогда же его адвокаты заявили о намерении обжаловать это решение. В среду, 2 октября, Верховный суд вручил сторонам мотивированное решение по отказу признать итоги выборов недействительными, после чего в течение 20 дней можно обжаловать это решение в кассационном порядке.
Аслан Бжания
19 сентября, 15:51РИА Новости
Глава Абхазии рассказал о предложении назначить премьером депутата Бжанию
"Готовим (жалобу – ред.). Нам надо подать до инаугурации, то есть до 9 октября", - заявил Митин.
Согласно законодательству, суд должен рассмотреть кассационную жалобу в срок, не превышающий двух месяцев.
Инаугурация избранного президента Абхазии состоится 9 октября. Ранее премьер республики Валерий Бганба сообщил РИА Новости, что на мероприятие ожидаются порядка 100 иностранных гостей.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что во втором туре ни один кандидат не получил достаточного количества голосов, чтобы быть избранным президентом.
Статуя Фемиды в суде
20 сентября, 11:46РИА Новости
В Абхазии специалист из России не явился на заседание по иску Квицинии
100100
Обсудить 0
Алхас КвицинияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге двух адвокатов задержали за попытку мошенничества
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал публикацию расшифровки своего разговора
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Москалькова призвала принять закон о коренных малочисленных народах
Лента
новостей
Полиция
В Воронежской области многодетную мать осудили за финансирование терроризма
Сотрудник полиции в Баварии
В Баварии двое неизвестных открыли стрельбу возле рынка
Карета скорой помощи, США
СМИ сообщили о двух погибших в результате крушения самолета B-17 в США
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента
Посол США в России Джон Хантсман
Посол США в России отверг предложение Москвы о моратории на РСМД
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 2 октября 2019 года
В Ираке из-за протестов усилили готовность армии и ввели комендантский час
Президент США Дональд Трамп
Трамп предсказал гражданскую войну в США
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Глава МИД Сирии назвал заявление Помпео о химических атаках ложью
Посол США в России Джон Хантсман
Хантсман рассказал о прогрессе России и США в противодействии терроризму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
22:18Захарова указала на двойные стандарты Запада в борьбе с фейками
Лента новостейМолния