Адвокаты Квицинии обжалуют решение суда о выборах до инаугурации Хаджимбы

Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах. Архивное фото

Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах

СУХУМ, 2 окт - РИА Новости. Представители проигравшего на президентских выборах Абхазии оппозиционера Алхаса Квицинии до инаугурации избранного главы республики планируют обжаловать решение Верховного суда о выборах, сообщил РИА Новости адвокат Гарегин Митин.

Верховный суд Абхазии 20 сентября отказался удовлетворить иск проигравшего президентские выборы оппозиционера Квицинии о признании итогов второго тура недействительными. Тогда же его адвокаты заявили о намерении обжаловать это решение. В среду, 2 октября, Верховный суд вручил сторонам мотивированное решение по отказу признать итоги выборов недействительными, после чего в течение 20 дней можно обжаловать это решение в кассационном порядке.

"Готовим (жалобу – ред.). Нам надо подать до инаугурации, то есть до 9 октября", - заявил Митин.

Согласно законодательству, суд должен рассмотреть кассационную жалобу в срок, не превышающий двух месяцев.

Инаугурация избранного президента Абхазии состоится 9 октября. Ранее премьер республики Валерий Бганба сообщил РИА Новости, что на мероприятие ожидаются порядка 100 иностранных гостей.