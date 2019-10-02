Трамп прокомментировал публикацию расшифровки своего разговора

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему не придется больше публиковать расшифровки своих телефонных разговоров с иностранными лидерами.

"У меня не было выбора кроме как публикации разговора. Я ненавижу это делать. Я надеюсь, что мне не придется делать это снова", - сказал он журналистам.

Ранее председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф заявил, что демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.