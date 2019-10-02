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РИА Новости

Трамп прокомментировал публикацию расшифровки своего разговора

20:22 02.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему не придется больше публиковать расшифровки своих телефонных разговоров с иностранными лидерами.
"У меня не было выбора кроме как публикации разговора. Я ненавижу это делать. Я надеюсь, что мне не придется делать это снова", - сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
25 сентября, 18:50РИА Новости
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Ранее председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф заявил, что демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.
Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
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Вчера, 15:58РИА Новости
Путин не видит ничего компрометирующего в беседе Трампа с Зеленским
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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