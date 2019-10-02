Никитин: Тамбовская область выполнит задачи этого года по жилстроительству

ТАМБОВ, 2 окт - РИА Новости. Задачи по вводу жилья, стоящие перед Тамбовской областью на 2019 год, будут выполнены, сообщил глава администрации региона в среду в ходе рабочей встречи в Москве с вице-премьером России Виталием Мутко.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации, на встрече речь шла о дополнительной поддержке развития инфраструктуры в сфере строительства жилья, стимулировании индивидуального жилстроительства, включая развитие льготного ипотечного кредитования на рынке ИЖС, переходе на эскроу-счета и завершении строительства проблемных домов. Никитин отметил, что на Тамбовщине принят региональный план-график ("дорожная карта") по решению проблем пострадавших граждан.
"Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы закрыть раз и навсегда эту злободневную социальную проблему. План по вводу долгостроев выполняется без нарушений сроков: каждые два-три месяца в регионе происходит сдача очередного дома. В ближайшие месяцы квартиры получат дольщики еще двух многоэтажек: по улице Карла Маркса, 171 и Интернациональной, 69, корпус 3. Всего в этом году новоселье отметили около 300 обманутых дольщиков", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Также речь шла о дальнейшем развитии проекта "Тамбовский Артек". Для того чтобы этот детский оздоровительный центр работал в формате круглогодичного лагеря и соответствовал высоким стандартам, требуется дополнительная поддержка. В частности, на территории лагеря необходимо оборудовать спортивные площадки, медицинский блок, культурно-оздоровительный комплекс. Стороны обсудили возможности финансирования этих работ со стороны федерального центра.