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РИА Новости
Тамбовская область

Никитин: Тамбовская область выполнит задачи этого года по жилстроительству

20:20 02.10.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКвартира в жилом доме
Квартира в жилом доме
© РИА Новости / Павел Лисицын
ТАМБОВ, 2 окт - РИА Новости. Задачи по вводу жилья, стоящие перед Тамбовской областью на 2019 год, будут выполнены, сообщил глава администрации региона в среду в ходе рабочей встречи в Москве с вице-премьером России Виталием Мутко.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации, на встрече речь шла о дополнительной поддержке развития инфраструктуры в сфере строительства жилья, стимулировании индивидуального жилстроительства, включая развитие льготного ипотечного кредитования на рынке ИЖС, переходе на эскроу-счета и завершении строительства проблемных домов. Никитин отметил, что на Тамбовщине принят региональный план-график ("дорожная карта") по решению проблем пострадавших граждан.

"Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы закрыть раз и навсегда эту злободневную социальную проблему. План по вводу долгостроев выполняется без нарушений сроков: каждые два-три месяца в регионе происходит сдача очередного дома. В ближайшие месяцы квартиры получат дольщики еще двух многоэтажек: по улице Карла Маркса, 171 и Интернациональной, 69, корпус 3. Всего в этом году новоселье отметили около 300 обманутых дольщиков", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Также речь шла о дальнейшем развитии проекта "Тамбовский Артек". Для того чтобы этот детский оздоровительный центр работал в формате круглогодичного лагеря и соответствовал высоким стандартам, требуется дополнительная поддержка. В частности, на территории лагеря необходимо оборудовать спортивные площадки, медицинский блок, культурно-оздоровительный комплекс. Стороны обсудили возможности финансирования этих работ со стороны федерального центра.
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