Никитин: Тамбовская область выполнит задачи этого года по жилстроительству

"Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы закрыть раз и навсегда эту злободневную социальную проблему. План по вводу долгостроев выполняется без нарушений сроков: каждые два-три месяца в регионе происходит сдача очередного дома. В ближайшие месяцы квартиры получат дольщики еще двух многоэтажек: по улице Карла Маркса, 171 и Интернациональной, 69, корпус 3. Всего в этом году новоселье отметили около 300 обманутых дольщиков", - приводит пресс-служба слова Никитина.