В Мурманской области начались съемки первого российско-тайваньского сериала

МУРМАНСК, 2 окт – РИА Новости. Съемки первого совместного российско-тайваньского сериала под рабочим названием "Северное сияние любви", рассказывающего историю русского спасателя и вызволенной им из-под завалов после землетрясения тайваньской девочки, пройдут в течение месяца в Мурманской области, Санкт-Петербурге и Москве, рассказали участники съемочной группы на пресс-конференции в Мурманске.

Руководителем проекта выступает известный тайваньский режиссер и продюсер Дэвид Линь, который уже снял несколько сериалов, полюбившихся зрителям в Азии. Как рассказали создатели сериала, идея снимать в России родилась у них после знакомства с суровым и прекрасным российским Заполярьем. Съемки начнутся уже в конце недели.

Сюжетная линия сериала связана с событиями сентября 1999 года, когда на Тайване произошло крупнейшее землетрясение, и представители многих стран, в том числе и России, участвовали в спасательных операциях. По сюжету, один из российских спасателей по имени Дима вызволяет из-под завалов тайваньскую девочку. Спустя годы девушка отправляется на родину Димы, в Мурманскую область.

"Дима рассказал девочке, что если увидеть северное сияние и загадать желание, оно сбудется. Так у нее появилась надежда. В 18 лет главная героиня приезжает в Мурманск, у них появляются чувства друг к другу. Фильм показывает русских как человечных и милосердных людей, готовых прийти на помощь. Надеемся, что история тронет сердца зрителей", - сказал Линь.

В главных ролях задействованы восходящие звезды азиатского кино и телевидения Го Сюефу (Puff Kuo) и Цай Фаньси (Kent Tsai) Премьера сериала в Китае и в странах Юго-Восточной Азии планируется в январе 2020 года. Как отметили организаторы съемочного процесса, уже сейчас подписаны контракты с ведущими телевещательными корпорациями этого региона. Кроме того, создатели фильма надеются, что у российского зрителя также будет возможность посмотреть их работу.

"Съемки такого сериала являются знаковым событием для Мурманской области, особенно учитывая, что северное сияние пользуется очень большим спросом как бренд у туристов из Китая. Надеемся, сериал станет успешным, получит положительные отзывы у зрителей, и они, заинтересовавшись нашим краем, приедут сюда, чтобы лично увидеть северное сияние", - сказал на пресс-конференции министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов. Он добавил, что за последние годы число туристов из Китая и Тайваня в Мурманской области выросло в разы.