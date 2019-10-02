Мэр Стерлитамака пообещал наказать виновных в убийстве 11 бездомных щенков

УФА, 2 окт - РИА Новости. Виновные в убийстве 11 бездомных щенков в поселке в Башкирии будут наказаны, задача властей - не допускать больше таких случаев, заявил глава Стерлитамака Владимир Куликов на своей странице в соцсети Виновные в убийстве 11 бездомных щенков в поселке в Башкирии будут наказаны, задача властей - не допускать больше таких случаев, заявил глава Стерлитамака Владимир Куликов на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

Ранее волонтеры организовали сбор подписей под обращением к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков. По данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района. На фотографиях, распространенных в социальных сетях, запечатлены 11 убитых щенят. Полиция организовала проверку. На оперативном совещании правительства региона глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам разобраться в этой истории. После того, как история с щенками стала предметом обсуждения общественности, прокурорские работники выехали на место происшествия, чтобы оценить работу должностных лиц с несовершеннолетними, которые находятся в социально опасном положении.

"Зоозащитники обнаружили в подвале одного из зданий Строймаша 11 погибших щенят, многое указывает на то, что щенки были убиты. Сейчас по данному происшествию работает полиция. Ведутся следственные действия. После того, как следователи разберутся, виновные обязательно будут наказаны. Мы не спустим этот случай на тормозах. Наша задача сделать так, чтобы подобное не повторялось", - написал в соцсети Владимир Куликов.

Чиновник призывает жителей республики "отнестись с пониманием и заранее не обвинять ребят, которых на данный момент подозревают в причастности".