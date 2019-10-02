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РИА Новости

Экипаж "Союза МС-12" попросил встретить их персиками и финиками

19:40 02.10.2019
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© NASAКорабль "Союз МС-12" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС-12 пристыкованный к МКС
© NASA
Корабль "Союз МС-12" пристыкованный к МКС. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Экипаж "Союза МС-12", который должен вернуться на Землю 3 октября, попросил у военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа встретить их персиками и финиками, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Финики попросил первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, персики – российский космонавт Алексей Овчинин. Подарки с земли традиционно находятся на борту всех военных вертолетов Ми-8, которые первыми прибудут к месту посадки", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в обеспечении посадки задействовано 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе четыре машины-амфибий, а также около 180 человек личного состава.
На корабле "Союз МС-12" 3 октября вернутся на Землю российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури.
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Ник ХейгАлексей ОвчининЦентральный военный округАн-12Ан-26Ми-8СШАВ мире
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