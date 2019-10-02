Экипаж "Союза МС-12" попросил встретить их персиками и финиками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Экипаж "Союза МС-12", который должен вернуться на Землю 3 октября, попросил у военнослужащих поисково-спасательной группы Центрального военного округа встретить их персиками и финиками, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Финики попросил первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, персики – российский космонавт Алексей Овчинин. Подарки с земли традиционно находятся на борту всех военных вертолетов Ми-8, которые первыми прибудут к месту посадки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в обеспечении посадки задействовано 12 вертолетов Ми-8, четыре самолета Ан-12 и один Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе четыре машины-амфибий, а также около 180 человек личного состава.