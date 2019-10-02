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РИА Новости

В Уфе обманутые дольщики пожаловались Папе Римскому на отсутствие отопления

19:34 02.10.2019 (обновлено: 19:38 02.10.2019)
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© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
УФА, 2 окт - РИА Новости. Коммунальщики включили отопление в недостроенном доме, где живут порядка 60 семей с детьми, после того, как обманутые дольщики направили письмо с жалобой о холоде в квартирах Папе Римскому Франциску, сообщил РИА Новости один из жильцов дома.
Речь идет о недостроенном жилом комплексе "Лимонарий" по улице Менделеева, 152/4, в Уфе. По данным активистов обманутых дольщиков, которые купили жилье по условиям жилищно-строительного кооператива, "строительная организация "СУ-10", по принятым на себя обязательствам, должна была сдать в эксплуатацию 24-этажный дом в 2017 году. Но покупатели, не дождавшись обещанного, заселились в недостроенный дом".
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"Квартиры в этом доме купили 264 семьи, от безысходности 60 семей заселились в недостроенный дом, который до сих пор находится на этапе строительства. У нас нет и не было горячей воды, нет системы пожаротушения, не укреплен монолит, часть фасада дома разобрана, в квартирах есть дыры, из которых видна улица. Сейчас наступили холода и нам не включали отопление".
"Когда мы очередной раз завели разговор о задержках сдачи дома, над нами посмеялись и сказали: "Хоть Папе Римскому жалуйтесь". Мы и пожаловались", - рассказал РИА Новости житель дома.
В письме, адресованном Папе Римскому Франциску, говорится, что жители обратились к Его Святейшеству как последней надежде отстоять свои законные права на жилье и нормальные условия жизни.
"Приближается зима, отопительный сезон уже начался. Валерий Мансуров (руководитель строительной организации "СУ-10" - ред.) выключил отопление в доме, где живут люди. Наши семьи, дети страдают в невыносимых условиях в недостроенном здании. Надеемся, что Валерий Мансуров прислушается к Вашей мудрости и просвещенности. Пожалуйста, помолитесь за его человечность и благоразумие", - говорится в письме, подписанном жильцами дома.
По словам собеседника, во вторник, когда письмо Папе Римскому разошлось по соцсетям, отопление включили.
"Сегодня к полудню, когда поднялась шумиха над нашими проблемами, отопление включили", - рассказал агентству жилец дома.
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Папа РимскийЖильеУфаОбщество
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