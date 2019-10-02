ООН получила письмо от России о невыдаче виз делегатам на Генассамблею

ООН, 2 окт – РИА Новости. В ООН получили официальное письмо от российской стороны касательно невыдачи виз ряду делегатов из РФ на мероприятия сессии Генассамблеи и будут предпринимать все необходимые меры, завил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Насколько я понимаю, мы сейчас получили официальное письмо от РФ, касательно вопросов виз. Мы получили его, мы изучаем его и предпримем все необходимые действия, которые может сделать секретариат (ООН – ред.)", - сказал Дюжаррик.

Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.