Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T20:12Z
https://ria.ru/20191002/1559372262.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_0:0:3202:1801_1036x0_80_0_0_1628a80d9c5686ec4e02ed149b60a0e6.jpg
РИА Новости

ООН получила письмо от России о невыдаче виз делегатам на Генассамблею

19:34 02.10.2019 (обновлено: 20:12 02.10.2019)
780
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ООН, 2 окт – РИА Новости. В ООН получили официальное письмо от российской стороны касательно невыдачи виз ряду делегатов из РФ на мероприятия сессии Генассамблеи и будут предпринимать все необходимые меры, завил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Насколько я понимаю, мы сейчас получили официальное письмо от РФ, касательно вопросов виз. Мы получили его, мы изучаем его и предпримем все необходимые действия, которые может сделать секретариат (ООН – ред.)", - сказал Дюжаррик.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
30 сентября, 12:12РИА Новости
Косачев прокомментировал идею о переносе штаб-квартиры ООН из США
2331012
Обсудить 0
Стефан ДюжаррикГенеральная Ассамблея ООНООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
"Попытка извиниться". Как в Грузии восприняли переговоры с Лавровым
РИА
Новости
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
Эксперт объяснил, почему Турция перестала следовать за США в Сирии
Турецкая военная техника в Сирии
В Кремле прокомментировали заявления Турции о возможной операции в Сирии
Трансформаторная площадка электростанции
Украина возобновила импорт российской электроэнергии
Лента
новостей
Министерство финансов США в Вашингтоне
СМИ сообщили об отставке составительницы санкционных списков в минфине США
Посол США в России Джон Хантсман
Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Глава МИД Сирии назвал заявление Помпео о химических атаках ложью
Заседание Верховной рады Украины
В Раде предложили ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из России
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал публикацию расшифровки своего разговора
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
Слуцкий оценил предложенные меры реагирования на нарушения устава СЕ
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп обвинил демократов в попытке выиграть выборы с помощью импичмента
Митинг против согласования формулы Штайнмайера. 2 октября 2019
В Киеве проходит митинг против согласования "формулы Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Лента новостейМолния