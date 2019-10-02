Москалькова призвала принять закон о коренных малочисленных народах

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Скорейшее принятие закона об учете представителей коренных малочисленных народов России позволит им реализовывать свои законные права, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об учете граждан, относящихся к коренным малочисленным народам страны.

"После изменений в пенсионной системе коренные малочисленные народы попали в категорию граждан, которая имеет право на досрочную пенсию. Но реализовать это право для них оказалось практически невозможно, потому что никакого документального подтверждения о своей принадлежности к коренным малочисленным народам они не имеют", - сказала Москалькова.

Омбудсмен объяснила, что на сегодняшний день в России не существует специальной системы учета представителей малочисленных народов. Идея такого реестра предлагается в законопроекте, и он, по мнению уполномоченного, позволит решить существующую проблему.

Всего, по данным уполномоченного в РФ и региональных аппаратов, с 2016 по 2018 год было получено около 4 тысяч обращений по данной тематике. Основываясь на описанных там проблемах, Москалькова заявила, что государственная помощь народам должна носить социальный и экономический характер. Также Москалькова добавила, что заслуженный научный деятель Удмуртии 78-летний Альберт Разин, совершивший самоубийство перед зданием парламента, требовал защитить права коренных удмуртских народов.

"Коренные малочисленные народы России считаются хранителями ценного культурного наследия, поэтому важно сохранить их национальную уникальность",- добавила Москалькова.