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РИА Новости

Москалькова призвала принять закон о коренных малочисленных народах

19:29 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Скорейшее принятие закона об учете представителей коренных малочисленных народов России позволит им реализовывать свои законные права, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об учете граждан, относящихся к коренным малочисленным народам страны.
"После изменений в пенсионной системе коренные малочисленные народы попали в категорию граждан, которая имеет право на досрочную пенсию. Но реализовать это право для них оказалось практически невозможно, потому что никакого документального подтверждения о своей принадлежности к коренным малочисленным народам они не имеют", - сказала Москалькова.
Омбудсмен объяснила, что на сегодняшний день в России не существует специальной системы учета представителей малочисленных народов. Идея такого реестра предлагается в законопроекте, и он, по мнению уполномоченного, позволит решить существующую проблему.
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Всего, по данным уполномоченного в РФ и региональных аппаратов, с 2016 по 2018 год было получено около 4 тысяч обращений по данной тематике. Основываясь на описанных там проблемах, Москалькова заявила, что государственная помощь народам должна носить социальный и экономический характер. Также Москалькова добавила, что заслуженный научный деятель Удмуртии 78-летний Альберт Разин, совершивший самоубийство перед зданием парламента, требовал защитить права коренных удмуртских народов.
"Коренные малочисленные народы России считаются хранителями ценного культурного наследия, поэтому важно сохранить их национальную уникальность",- добавила Москалькова.
Законопроект рассмотрен и одобрен 22 июля 2019 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.
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