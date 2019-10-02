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РИА Новости

В Тюмени проверят данные о выписке больного раком юноши из больницы

19:28 02.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку данных по видеообращению жительницы Кургана, заявившей, что ее сына, больного онкологией и находящегося в тяжелом состоянии, выписали из больницы в Тюмени, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее мать 18-летнего жителя Кургана Артема Михайлова записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину и руководству Минздрава РФ с просьбой помочь ускорить лечение ее сына, у которого в конце июля была обнаружена опухоль мозга. По ее словам, курганские медики направили молодого человека в тюменский Федеральный центр нейрохирургии для консультаций, где онкологи подтвердили диагноз и отправили юношу обратно в Курган для оформления квоты на биопсию.
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Женщина отметила, что специалисты начали оформлять документы лишь спустя 20 дней после их подачи, дата госпитализации была назначена на 24 сентября. За два месяца без медицинской помощи у молодого человека усугубились симптомы опухоли: ему стало сложно передвигаться и практически полностью "село" зрение. На просьбы женщины ускорить госпитализацию сына тюменские медики, по ее словам, ответили отказом. После приезда в больницу врачи якобы сказали, что ситуация критична, и делать биопсию рискованно, после чего выписали пациента.
"Следственными органами… начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в одном из медицинских центров, расположенных на территории города Тюмени, врачи выписали пациента, находящегося в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении СУСК.
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