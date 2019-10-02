В Тюмени проверят данные о выписке больного раком юноши из больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку данных по видеообращению жительницы Кургана, заявившей, что ее сына, больного онкологией и находящегося в тяжелом состоянии, выписали из больницы в Тюмени, сообщает региональное управление СК РФ.

Ранее мать 18-летнего жителя Кургана Артема Михайлова записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину и руководству Минздрава РФ с просьбой помочь ускорить лечение ее сына, у которого в конце июля была обнаружена опухоль мозга. По ее словам, курганские медики направили молодого человека в тюменский Федеральный центр нейрохирургии для консультаций, где онкологи подтвердили диагноз и отправили юношу обратно в Курган для оформления квоты на биопсию.

Женщина отметила, что специалисты начали оформлять документы лишь спустя 20 дней после их подачи, дата госпитализации была назначена на 24 сентября. За два месяца без медицинской помощи у молодого человека усугубились симптомы опухоли: ему стало сложно передвигаться и практически полностью "село" зрение. На просьбы женщины ускорить госпитализацию сына тюменские медики, по ее словам, ответили отказом. После приезда в больницу врачи якобы сказали, что ситуация критична, и делать биопсию рискованно, после чего выписали пациента.

"Следственными органами… начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в одном из медицинских центров, расположенных на территории города Тюмени, врачи выписали пациента, находящегося в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении СУСК.