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РИА Новости

Слуцкий оценил предложенные меры реагирования на нарушения устава СЕ

19:21 02.10.2019
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CC BY 2.0 / Council of Europe/ Ellen Wuibaux / Parliamentary Assembly, September 2019Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
CC BY 2.0 / Council of Europe/ Ellen Wuibaux / Parliamentary Assembly, September 2019
СТРАСБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Российская делегация на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич выразила озабоченность предлагаемым Францией механизмом реагирования на нарушения странами-членами Совета Европы уставных обязательств, заявил журналистам член Российской делегации в ПАСЕ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее госсекретарь при французском МИД Амели де Моншален заявила о создании в Совете Европы механизма, который будет предусматривать быстрое реагирование на подобные нарушения совместно вплоть до санкций.
"Мы высказали наши озабоченности, в частности, предложенный французским председательством в КМСЕ (комитет министров Совета Европы, уставной орган) модели трехстороннего сотрудничества - КМСЕ, ПАСЕ, генсек, - в отношении стран, которые теоретически могут оказаться в качестве тех, которые не выполняют уставные требования Совета Европы и каким образом себя вести с такими странами. На наш взгляд, французская модель, что будет обсуждаться завтра на смешанном комитете, не соответствует достигнутым договоренностям на министерской конференции КМСЕ в Хельсинки", - заявил он журналистам.
Также Слуцкий рассказал, что на встрече российская делегация поднимала вопрос о создании в ПАСЕ группы "Балтик-плюс", куда вошли Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Парламентарий отметил, что ее появление "совершенно не соответствует духу конструктивного сотрудничества в ассамблее".
Новый генеральный секретарь Совета Европы вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич
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В мае комитет министров Совета Европы, встреча которого прошла в Хельсинки, выпустил заявление, в котором говорится, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие в КМСЕ и в ПАСЕ.
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после присоединения Крыма к России.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября до 4 октября.
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Леонид СлуцкийСовет ЕвропыФранцияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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