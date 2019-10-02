Слуцкий оценил предложенные меры реагирования на нарушения устава СЕ

СТРАСБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Российская делегация на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич выразила озабоченность предлагаемым Францией механизмом реагирования на нарушения странами-членами Совета Европы уставных обязательств, заявил журналистам член Российской делегации в ПАСЕ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее госсекретарь при французском МИД Амели де Моншален заявила о создании в Совете Европы механизма, который будет предусматривать быстрое реагирование на подобные нарушения совместно вплоть до санкций.

"Мы высказали наши озабоченности, в частности, предложенный французским председательством в КМСЕ (комитет министров Совета Европы, уставной орган) модели трехстороннего сотрудничества - КМСЕ, ПАСЕ, генсек, - в отношении стран, которые теоретически могут оказаться в качестве тех, которые не выполняют уставные требования Совета Европы и каким образом себя вести с такими странами. На наш взгляд, французская модель, что будет обсуждаться завтра на смешанном комитете, не соответствует достигнутым договоренностям на министерской конференции КМСЕ в Хельсинки", - заявил он журналистам.

Также Слуцкий рассказал, что на встрече российская делегация поднимала вопрос о создании в ПАСЕ группы "Балтик-плюс", куда вошли Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Парламентарий отметил, что ее появление "совершенно не соответствует духу конструктивного сотрудничества в ассамблее".

В мае комитет министров Совета Европы, встреча которого прошла в Хельсинки, выпустил заявление, в котором говорится, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие в КМСЕ и в ПАСЕ.

ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после присоединения Крыма к России.