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РИА Новости

Суд арестовал замглавы "Аэрофлота"

19:19 02.10.2019 (обновлено: 19:24 02.10.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Аэрофлот"Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО Аэрофлот Владимир Александров
© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Аэрофлот"
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Александров обвиняется в крупном мошенничестве. По версии следствия, он привлекал сторонних адвокатов для оказания юридических услуг компании "Аэрофлот", при этом всю работу делали штатные юристы. Ставка по договорам для привлеченных адвокатов по договору составляла 350 евро в час.
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"Удовлетворить ходатайство следствия", - огласила свое решение судья Наталья Дударь. Таким образом, Александров будет находиться до 30 ноября под арестом.
В других залах суда параллельно рассматриваются ходатайства следствия еще трем фигурантам – адвокату Дина Кибец, председателю подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александру Сливко и некоей Татьяне Давыдовой.
Следователь просил заключить Александрова под стражу, прокурор возражала. "Я считаю, достаточно будет домашнего ареста",- заявила она.
Сам Александров заявил, что знал о том, что проходит проверка. "Я знал, что проходит проверка в отношении меня, обо всех перемещениях я сообщал, я имею трех несовершеннолетних детей, из них один ребенок малолетний. В ходе обыска у меня изъяли загранпаспорт", - заявил Александров.
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Как говорится на сайте "Аэрофлота", Владимир Александров курирует в компании правовые и имущественные вопросы, должность заместителя гендиректора занимает с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и Следственном комитете. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
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Владимир АлександровАэрофлотМоскваПроисшествия
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