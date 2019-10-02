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РИА Новости

Зеленский призвал продолжить реформу децентрализации на Украине

19:18 02.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Комиссия по вопросам правовой реформы среди прочего должна сосредоточится на продолжении конституционной реформы в части децентрализации, сообщает пресс-служба главы государства.
Завершение децентрализации на Украине требует внесения изменения в конституцию страны, так как отдельные элементы местного самоуправления регулируются Основным законом. Изменения в части децентрализации предусматривают трехуровневую систему местного самоуправления. Предполагается, что система административно-территориального устройства будет состоять из регионов, районов и общин. Именно общинам предлагается передать самые большие полномочия и финансовые ресурсы. Представителем государства (префектом) на местах будет лицо, которое назначается и увольняется президентом по представлению правительства. В рамках этой реформы предполагается предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей особый статус.
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"В частности, это - конституционный фундамент для децентрализации. Его отсутствие затрудняет реформу местного самоуправления. Существует неопределенный статус и полномочия территориальных общин, нет возможности реформировать власть на уровне районов и областей. Ориентирами в этих вопросах для нас должны быть Европейская хартия местного самоуправления и лучший мировой опыт", - заявил Зеленский во время заседания комиссии, которое состоялось в среду.
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок. После инициирования процедуры изменений в конституцию депутаты должны направить законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений. После этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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