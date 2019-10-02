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РИА Новости

Россия и Саудовская Аравия обсудили взаимодействие в энергетической сфере

19:14 02.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак
 Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман обсудили взаимодействие двух стран, в том числе в рамках стабилизации мирового нефтяного рынка, а также подготовку к визиту российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Уточняется, что министр энергетики РФ встретился со своим коллегой из Саудовской Аравии в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя".
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"Мы высоко ценим сложившийся диалог между Россией и Саудовской Аравией и уверены, что нужно продолжать наше взаимодействие как по линии международного взаимодействия, в том числе в рамках стабилизации мирового нефтяного рынка, так и по направлению взаимного развития энергетических отраслей России и Саудовской Аравии", - приводятся в сообщении слова Новака.
Как добавили в Минэнерго РФ, стороны также обсудили подготовку к планируемому визиту президента РФ в Саудовскую Аравию, а также актуальный статус проектов по основным направлениям сотрудничества.
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В конце сентября посол Саудовской Аравии в РФ Раид бин Халид говорил РИА Новости, что визит российского президента в королевство состоится ориентировочно через две недели.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
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Российская энергетическая неделяМинистерство энергетики РФАлександр НовакСаудовская АравияРоссияЭкономика
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