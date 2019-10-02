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РИА Новости
Новости Подмосковья

Около 40 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

19:10 02.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевЗабор крови у доноров
Забор крови у доноров
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. С января по август организации службы крови Подмосковья заготовили более 39 тонн донорской крови и ее компонентов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Татьяну Мухтасарову.
"Благодаря активным, неравнодушным жителям региона, слаженной работе организаций службы крови Подмосковье полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами. В январе – августе этого года жителями выполнено почти 60 тысяч донаций. Я благодарю каждого за неоценимый вклад и помощь тем, кто попал в сложную ситуацию", – сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.
Компоненты крови поступают в медицинские организации Подмосковья. В донорской крови нуждаются онкологические больные, пациенты с большой кровопотерей, ожогами, травмами и другие пострадавшие. В регионе главным учреждением службы крови является Московская областная станция переливания крови. Так, только в октябре пройдет 31 день донора.
"Мы проводим выездные дни донора в муниципалитетах, для того чтобы жители имели возможность в максимально комфортных условиях, фактически рядом с домом сделать доброе дело и сдать кровь. В октябре мы будем работать в более чем 30 муниципалитетах Подмосковья, в некоторых – дважды", – отметила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.
Благодаря дням донора за октябрь можно будет заготовить 3 тысячи литров крови и ее компонентов, добавила Аппалуп.
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