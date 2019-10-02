Слуцкий прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"

СТРАСБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Член российской делегации в ПАСЕ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что подписание Киевом "формулы Штайнмайера" является положительным сигналом, но только в том случае, если Киев готов ей следовать.

Киев на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе в Минске согласовал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера".

"Это, безусловно, положительный сигнал, но только в том случае, если Киев способен идти по "формуле Штайнмайера". А насколько он способен идти, для меня лично представляет большой вопрос. Посмотрим, каким образом Киев будет реализовывать данные договорённости, и исходя из этого будем в очередной раз надеяться, что реализация по "форуме Штайнмайера" минских договорённостей будет продвигаться в сторону реализации, а это архиважно для населения юго-востока Украины", - заявил он журналистам.