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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"

19:09 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
СТРАСБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Член российской делегации в ПАСЕ, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что подписание Киевом "формулы Штайнмайера" является положительным сигналом, но только в том случае, если Киев готов ей следовать.
Киев на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе в Минске согласовал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера".
"Это, безусловно, положительный сигнал, но только в том случае, если Киев способен идти по "формуле Штайнмайера". А насколько он способен идти, для меня лично представляет большой вопрос. Посмотрим, каким образом Киев будет реализовывать данные договорённости, и исходя из этого будем в очередной раз надеяться, что реализация по "форуме Штайнмайера" минских договорённостей будет продвигаться в сторону реализации, а это архиважно для населения юго-востока Украины", - заявил он журналистам.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид СлуцкийОБСЕФранк-Вальтер ШтайнмайерВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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