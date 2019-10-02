"Аэрофлот" сотрудничает со следствием по делу против замглавы компании

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сотрудничает со следственными органами в связи с обвинением против заместителя гендиректора компании Владимира Александрова, сообщил журналистам представитель компании.

СК РФ в среду попросил заключить под стражу Александрова и трех его предполагаемых сообщников, обвиненных в мошенничестве.

"В настоящее время в интересах следствия мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев. Компания сотрудничает со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств ", - сказал представитель авиакомпании.

Как говорится на сайте "Аэрофлота", Владимир Александров курирует в компании правовые и имущественные вопросы, должность заместителя гендиректора занимает с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и Следственном комитете. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.