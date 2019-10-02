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РИА Новости

"Аэрофлот" сотрудничает со следствием по делу против замглавы компании

19:09 02.10.2019
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© Фото : ПАО "Аэрофлот"Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО Аэрофлот Владимир Александров
© Фото : ПАО "Аэрофлот"
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сотрудничает со следственными органами в связи с обвинением против заместителя гендиректора компании Владимира Александрова, сообщил журналистам представитель компании.
СК РФ в среду попросил заключить под стражу Александрова и трех его предполагаемых сообщников, обвиненных в мошенничестве.
"В настоящее время в интересах следствия мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев. Компания сотрудничает со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств ", - сказал представитель авиакомпании.
Как говорится на сайте "Аэрофлота", Владимир Александров курирует в компании правовые и имущественные вопросы, должность заместителя гендиректора занимает с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и Следственном комитете. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров
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Владимир АлександровАэрофлотСледственный комитет РФПроисшествия
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