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РИА Новости

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников

19:08 02.10.2019 (обновлено: 19:09 02.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Переход России на новую систему оплаты труда медработников потребует не менее двух лет, заявила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании у президента.
По ее словам, должны быть сформированы типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессиональной квалификационной группе. "Пока этого не будет сделано, мы не сможем добиться справедливости при оплате оклада и стимулирующих выплат", - пояснила министр.
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Она отметила, что "переход на новую систему оплаты труда потребует не менее двух лет", а также дополнительных финансовых расходов.
Скворцова рассказала, что первые расчеты будут сделаны до сентября 2020 года, а детализированную в конце 2021 года.
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Вероника СкворцоваОбщество
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