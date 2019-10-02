Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Переход России на новую систему оплаты труда медработников потребует не менее двух лет, заявила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании у президента.

По ее словам, должны быть сформированы типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессиональной квалификационной группе. "Пока этого не будет сделано, мы не сможем добиться справедливости при оплате оклада и стимулирующих выплат", - пояснила министр.

Она отметила, что "переход на новую систему оплаты труда потребует не менее двух лет", а также дополнительных финансовых расходов.