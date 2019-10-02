В Сети появился трейлер фильма Гая Ричи "Джентльмены"

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Сети появился первый трейлер фильма Гая Ричи "Джентльмены" со звездным составом (Хью Грант, Колин Фаррел, Мишель Докери, Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм), сообщает Collider.
Гай Ричи, который последнее время работал над коммерческими проектами ("Король Артур: Легенда меча", экранизация "Алладина"), в своей новой картине возвращается к привычным приемам. У этой ленты, судя по трейлеру, быстрый темп, много диалогов и шуток.
В фильме рассказывается об американском наркобароне в Лондоне, который решает продать свою высокодоходную "марихуановую империю".
Мировая премьера ленты запланирована на 24 января 2020 года.