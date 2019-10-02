В Сети появился трейлер фильма Гая Ричи "Джентльмены"

Гай Ричи, который последнее время работал над коммерческими проектами ("Король Артур: Легенда меча", экранизация "Алладина"), в своей новой картине возвращается к привычным приемам. У этой ленты, судя по трейлеру, быстрый темп, много диалогов и шуток.