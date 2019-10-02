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РИА Новости

СК раскрыл подробности дела в отношении замглавы "Аэрофлота"

19:05 02.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Аэрофлот"Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО Аэрофлот Владимир Александров
© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Аэрофлот"
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Замглавы авиакомпании "Аэрофлот" Владимир Александров организовал заключение договоров со сторонними адвокатами, но все работы по ним выполняли юристы компании, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
СК завел дело о мошенничестве, совершенном группой лиц, по факту хищении средств "Аэрофлота". Следователи предъявили обвинение Александрову, бывшему директору юридического департамента "Аэрофлота" Татьяне Давыдовой, а также адвокатам КАМО "Ваш адвокатский партнёр" Александру Сливко и Дине Кибец.
"По версии следствия, в 2015-2016 годах Александров, действуя в составе организованной группы с Давыдовой и адвокатами Сливко и Кибец, с целью хищения денежных средств ПАО "Аэрофлот", организовал заключение с данными адвокатами четырех договоров на оказание юридических услуг. Однако выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот"", - сказала Петренко.
По ее словам, для исполнения этих договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова необоснованно перечислили на счета коллегии адвокатов не менее 250 миллионов рублей "на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объёме выполненных работ".
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров
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