Борец джиу-джитсу травмировал полицейских при задержании в Москве

"1 октября при проведении оперативно-разыскных мероприятий оперативниками ОЭБиПК УВД ЦАО г. Москвы на Цветном бульваре по подозрению в изготовлении поддельных документов был задержан 24-летний приезжий, который оказал сопротивление полицейским и нанёс двоим сотрудникам травмы", - говорится в сообщении пресс-службы.