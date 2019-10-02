Борец джиу-джитсу травмировал полицейских при задержании в Москве

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подозреваемый в подделке документов 24-летний мужчина оказал сопротивление полицейским при задержании и нанес двум из них травмы, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"1 октября при проведении оперативно-разыскных мероприятий оперативниками ОЭБиПК УВД ЦАО г. Москвы на Цветном бульваре по подозрению в изготовлении поддельных документов был задержан 24-летний приезжий, который оказал сопротивление полицейским и нанёс двоим сотрудникам травмы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пострадавшие подполковник и капитан полиции обратились к врачам и после оказания помощи продолжили несение службы.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, полицейские пострадали при задержании профессионального борца джиу-джитсу.