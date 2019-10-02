Путин проведет посвященное здравоохранению заседание Госсовета

"Еще важнее то, что от эффективности и качества этой работы зависят очень многие важные параметры: это продолжительность жизни людней, это демография, вообще в широком смысле этого слова здоровье нации. Мы, безусловно, продолжим обсуждение этих тем с руководителями регионов, в том числе на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета", - сказал он в ходе совещания "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Президент напомнил, что просил правительство к 1 октября подготовить соответствующие предложения. "Подчеркивал, насколько чувствительна эта тема для наших граждан. Ведь речь идет о ФАПах, поликлиниках районных, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем связываются чуть ли не каждый день в своей жизни. Разумеется, важно не только как люди относятся к здравоохранению, каковы их настроения по этому поводу, что тоже немаловажно, поскольку эти оценки даются в отношении эффективности государства на этом важнейшем направлении работы", - указал глава государства.