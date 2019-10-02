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РИА Новости

Путин проведет посвященное здравоохранению заседание Госсовета

18:54 02.10.2019 (обновлено: 19:06 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в конце октября проведет заседание Госсовета и посвятит его здравоохранению.
"Еще важнее то, что от эффективности и качества этой работы зависят очень многие важные параметры: это продолжительность жизни людней, это демография, вообще в широком смысле этого слова здоровье нации. Мы, безусловно, продолжим обсуждение этих тем с руководителями регионов, в том числе на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета", - сказал он в ходе совещания "Модернизация первичного звена здравоохранения".
Президент РФ Владимир Путин
23 сентября, 09:42РИА Новости
Путин назвал борьбу с раком ключевым направлением в здравоохранении
Президент напомнил, что просил правительство к 1 октября подготовить соответствующие предложения. "Подчеркивал, насколько чувствительна эта тема для наших граждан. Ведь речь идет о ФАПах, поликлиниках районных, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем связываются чуть ли не каждый день в своей жизни. Разумеется, важно не только как люди относятся к здравоохранению, каковы их настроения по этому поводу, что тоже немаловажно, поскольку эти оценки даются в отношении эффективности государства на этом важнейшем направлении работы", - указал глава государства.
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Владимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Старая песня и даже мотивчик тотже и певец-наверное и результат будет такой же. Ну что ж не поговорить, пальчиком не погрозить! Страной управлять это Вам не арфы доставать , тем более заранее приготовленные
2 октября, 20:23
dd.rwk
3201203
Оно справляется, да еще как, но вот только в нужном ему, а не людям, русле, аспекте и т.д.
2 октября, 20:09
Александр Невский
1801101
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