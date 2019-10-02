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РИА Новости

Минфин Франции оценил возможное введение санкций США в рамках дела Airbus

18:52 02.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкШирокофюзеляжный пассажирский самолёт фирмы Airbus A330
Широкофюзеляжный пассажирский самолёт фирмы Airbus A330
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Широкофюзеляжный пассажирский самолёт фирмы Airbus A330 . Архивное фото
ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, комментируя решение ВТО в рамках дела Airbus, заявил, что введение американских санкций в отношении ЕС было бы политической и экономической ошибкой.
Арбитр ВТО из-за дела по субсидированию европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиардов долларов в год. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз готов ответить аналогичными мерами, если США введут торговые санкции в отношении ЕС в рамках дела Airbus в ВТО.
"Дружественное разрешение спора о Boeing/Airbus - правильное решение. Американские санкции стали бы экономической и политической ошибкой. Мы с нашими европейскими партнерами готовы ответить на них в твердой манере в рамках ВТО", - написал Ле Мэр на своей странице в Twitter.
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