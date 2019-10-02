Минфин Франции оценил возможное введение санкций США в рамках дела Airbus

ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, комментируя решение ВТО в рамках дела Airbus, заявил, что введение американских санкций в отношении ЕС было бы политической и экономической ошибкой.

Арбитр ВТО из-за дела по субсидированию европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиардов долларов в год. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз готов ответить аналогичными мерами, если США введут торговые санкции в отношении ЕС в рамках дела Airbus в ВТО.