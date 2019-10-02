В Подмосковье двое мужчин задохнулись во время работ на дне колодца

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин, обнаруженных на дне колодца в подмосковной Истре, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, во вторник на одном из участков в садовом товариществе "Надежда" на дне колодца обнаружены тела двух мужчин 1994 и 1986 годов рождения без признаков насильственной смерти, начата доследственная проверка.

"По предварительным данным, мужчины во время работ по углублению колодца, расположенного на дачном участке, в результате недостаточности кислорода скончались на дне колодца, не выбравшись на поверхность", - сказала Врадий.