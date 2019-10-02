Володина пригласили на Европейскую конференцию спикеров парламентов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин приглашен в Страсбург на Европейскую конференцию спикеров парламентов, сообщила РИА Новости советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова.
"Мы получили приглашение от председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье на имя председателя Государственной думы ФС РФ Вячеслава Володина принять участие в Европейской конференции спикеров парламентов, которая пройдет в конце октября в Страсбурге", - сказала она.
Она добавила, что о решении относительно визита в Страсбург будет сообщено позднее.
Европейская Конференция спикеров парламентов запланирована на 24-25 октября.