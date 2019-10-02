Володина пригласили на Европейскую конференцию спикеров парламентов

"Мы получили приглашение от председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье на имя председателя Государственной думы ФС РФ Вячеслава Володина принять участие в Европейской конференции спикеров парламентов, которая пройдет в конце октября в Страсбурге", - сказала она.