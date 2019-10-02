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РИА Новости

Володина пригласили на Европейскую конференцию спикеров парламентов

18:48 02.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин приглашен в Страсбург на Европейскую конференцию спикеров парламентов, сообщила РИА Новости советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова.
"Мы получили приглашение от председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье на имя председателя Государственной думы ФС РФ Вячеслава Володина принять участие в Европейской конференции спикеров парламентов, которая пройдет в конце октября в Страсбурге", - сказала она.
Она добавила, что о решении относительно визита в Страсбург будет сообщено позднее.
Европейская Конференция спикеров парламентов запланирована на 24-25 октября.
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Лилиан Мори ПаскьеГосдума РФСовет ЕвропыВячеслав ВолодинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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