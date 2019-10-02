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РИА Новости

В ГД внесли проект о штрафах за незаконную частную охранную деятельность

18:41 02.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную частную охранную деятельность, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается внести в статью 20.16 КоАП "Незаконная частная детективная или охранная деятельность" изменения, предусматривающие увеличение размеров административных штрафов за незаконную частную охранную деятельность, налагаемых на граждан (от 2,5 тысячи рублей до пяти тысяч рублей), должностных лиц (от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей), юридических лиц (от тридцати тысяч рублей до шестидесяти тысяч рублей).
Кроме того, предлагается установить наказание за повторное нарушение в виде административного штрафа для граждан в размере от 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч рублей или обязательных работ на срок от 100 до 200 часов. Уточняется, что для должностных лиц предлагается установить наказание в виде дисквалификации сроком до трех лет; для юридических лиц - административный штраф от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
"Осуществление незаконной̆ частной̆ охранной̆ деятельности на объектах различных форм собственности приводит к ослаблению антитеррористической̆ защищенности таких объектов, а также к материальным потерям, как со стороны государственных организаций, так и со стороны физических и иных юридических лиц. Занятие незаконной̆ частной̆ охранной̆ деятельностью сопряжено с "теневым" оборотом денежных средств, полученных в рамках оказания псевдоохранных услуг, что негативно влияет на объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской̆ Федерации. Кроме того, осуществление незаконной̆ частной̆ охранной̆ деятельности иностранными лицами создает предпосылки к возникновению угрозы безопасности государства", - говорится в пояснительной записке.
Здание Государственной Думы РФ
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В Госдуму внесли проект, разрешающий ЧОПам охранять аэропорты
В документе отмечается, что в случае возникновения инцидентов с применением насилия в отношении посетителей̆ торгово-развлекательных заведений и иных мест массового пребывания людей̆ СМИ увязывают данные происшествия с деятельностью частных охранников. Однако в ходе проведения проверочных мероприятий устанавливается, что участниками основной̆ массы подобных случаев являются не работники частных охранных организаций, а контролеры торговых залов, представители службы безопасности, администраторы, сторожа, вахтеры, а в ряде случаев - сотрудники службы предотвращения потерь, не имеющие никакого отношения к частной̆ охране. Данные лица выполняют охранную функцию, но их деятельность ничем не регламентируется и никем не контролируется.
"Реализация предлагаемых законопроектом изменений создаст дополнительные правовые средства по противодействию незаконной̆ частной̆ охранной̆ деятельности и будет способствовать минимизации возможных негативных последствий указанной̆ незаконной̆ деятельности", - говорится в документе.
Государственная дума РФ
29 января, 08:54РИА Новости
В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля над деятельностью ЧОП
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