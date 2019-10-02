Норвежский депутат призвал снять санкции с Крыма после визита на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Глава посетившей Крым делегации из стран Запада, депутат земельного парламента в Норвегии Хендрик Вебер заявил, что санкции против Крыма должны быть остановлены, так как они нарушают права человека.

Делегация прибыла в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится до 6 октября.

"Санкции - это нарушение прав человека. Санкции введены не только в отношении людей, они также действуют в отношении компаний. Компании находят пути обхода санкций, а людям с этим сложнее. Если в их паспорте написано, что они являются жителями Крыма, для них закрыта дорога в Европу, в Америку, а это усложняет сотрудничество, в том числе между образовательными учреждениями. Студенты – будущее Крыма. Возможно, они хотят сотрудничать с другими странами, выезжать на учебу в другие страны, а сейчас это крайне тяжелый вопрос. Мы должны что-то с этим сделать и остановить действие санкций", - сказал Вебер на встрече со студентами Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

Член делегации из Нидерландов Винховен Майкел отметил, что введенные санкции незаконны. "Я считаю, что введенные санкции незаконны. Думаю, с помощью народной дипломатии мы можем эти санкции снять. Люди здесь принимают, что Крым российский, в отличие от того, что говорят на Западе об оккупации Крыма, о том, что людей здесь заставляют жить под российским влиянием. Я считаю, что события, которые разворачивались в Киеве, были профинансированы правительствами западных стран, которые хотели подобраться ближе к границе с Россией", - подчеркнул Майкел.