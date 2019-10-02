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РИА Новости

Норвежский депутат призвал снять санкции с Крыма после визита на полуостров

18:38 02.10.2019 (обновлено: 18:53 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф и Медведь гору
Вид на Гурзуф и Медведь гору
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Гурзуф и Медведь гору. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Глава посетившей Крым делегации из стран Запада, депутат земельного парламента в Норвегии Хендрик Вебер заявил, что санкции против Крыма должны быть остановлены, так как они нарушают права человека.
Делегация прибыла в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье. В ее составе 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится до 6 октября.
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"Санкции - это нарушение прав человека. Санкции введены не только в отношении людей, они также действуют в отношении компаний. Компании находят пути обхода санкций, а людям с этим сложнее. Если в их паспорте написано, что они являются жителями Крыма, для них закрыта дорога в Европу, в Америку, а это усложняет сотрудничество, в том числе между образовательными учреждениями. Студенты – будущее Крыма. Возможно, они хотят сотрудничать с другими странами, выезжать на учебу в другие страны, а сейчас это крайне тяжелый вопрос. Мы должны что-то с этим сделать и остановить действие санкций", - сказал Вебер на встрече со студентами Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
Член делегации из Нидерландов Винховен Майкел отметил, что введенные санкции незаконны. "Я считаю, что введенные санкции незаконны. Думаю, с помощью народной дипломатии мы можем эти санкции снять. Люди здесь принимают, что Крым российский, в отличие от того, что говорят на Западе об оккупации Крыма, о том, что людей здесь заставляют жить под российским влиянием. Я считаю, что события, которые разворачивались в Киеве, были профинансированы правительствами западных стран, которые хотели подобраться ближе к границе с Россией", - подчеркнул Майкел.
Ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев отметил, что вуз сегодня выполняет дипломатическую миссию. "Важно то, что все гости сегодня – представители европейских стран и США. Делегации с азиатской стороны приезжают гораздо чаще, а визиты из Европы были прерваны. Прошел этап полного отрицания Крыма, сейчас идет этап, когда представители других стран начинают принимать эту позицию, задавать вопросы и узнавать, что на самом деле произошло. Те, кто был сегодня у нас, демонстрировали неподдельный интерес", - приводит пресс-служба университета слова Фалалеева.
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