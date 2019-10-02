В Иране одобрили закон о гражданстве детям, рожденным от иностранцев

"(Законопроект) о гражданстве детей, рожденных от брака иранок с иностранцами, сегодня был подтвержден Советом стражей (конституции)", - написал в Twitter Али Аббас Кодходаи, представитель органа, наделенного функцией проверки законопроектов на соответствие конституции и исламских норм.

Депутаты латвийского сейма поддержали инициативу президента страны – предоставлять автоматически гражданство детям неграждан. Куда все катится? И сколько ни объясняй, что никуда, разум патриотов кипит.

Патриоты в печали. Гражданство Латвии детям неграждан могут дать автоматом Депутаты латвийского сейма поддержали инициативу президента страны – предоставлять автоматически гражданство детям неграждан. Куда все катится? И сколько ни объясняй, что никуда, разум патриотов кипит.

Сам законопроект был ранее одобрен парламентом Ирана и в него носились некоторые изменения для того, чтобы он прошел утверждение со стороны Совета по охране конституции Ирана. Закон коснется мусульманских браков, поскольку законодательство Ирана предусматривает запрет на браки мусульманок с немусульманами, однако разрешает браки с иностранцами-мусульманами, которым для этого необходимо получить специальное разрешение от властей.