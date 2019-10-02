Памфилова призвала партии договориться по вопросу единого дня голосования

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила партиям сначала договориться, когда лучше проводить выборы, а потом предметно обсуждать вопрос об изменении даты единого дня голосования.
"Для того чтобы возвращаться к этому вопросу (дате единого дня голосования), соберите экспертов своих, если не доверяете экспертам, которые проводили исследование в рамках администрации президента, и найдите оптимальный вариант, договоритесь между собой, когда лучше его ( единый день голосования ) проводить", - сказала Памфилова на расширенном заседании научно-экспертного совета при ЦИК при обсуждении изменения дня голосования.
Она напомнила, что когда впервые этот вопрос поднимался, партии не смогли договориться между собой.
"ЦИК говорил, надо менять день голосования, сентябрь - это плохо, на учителях тройная нагрузка, это неудобно... Вот, сидят лидеры четырёх фракций, и у всех разная позиция, прямо противоположная: один говорит об апреле, другой говорит о ноябре, третий говорит о том, что надо два или три раза (выборы) проводить. Если такая разноголосица, решили, что вопрос не готов", - отметила Памфилова.
1 октября, 08:00РИА НовостиК спорам о Едином дне голосования