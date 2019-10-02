Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Ален Делон появится на большом экране в фильме "Полное сходство" (Toute ressemblance), которая выходит во Франции 27 ноября, . Ален Делон появится на большом экране в фильме "Полное сходство" (Toute ressemblance), которая выходит во Франции 27 ноября, сообщает Le Figaro.

Это первая после десятилетнего перерыва картина с участием легендарного актера, недавно перенесшего инсульт. Его предыдущей работой в кино стала роль Цезаря в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" (2008).

В дебютной полнометражной работе журналиста Мишеля Денизо о мире телевидения, актер сыграл самого себя: его пригласил на программу знаменитый ведущий (Франк Дюбоск).