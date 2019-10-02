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РИА Новости
Культура

Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва

22:47 02.10.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкФранцузский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019
Французский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Ален Делон появится на большом экране в фильме "Полное сходство" (Toute ressemblance), которая выходит во Франции 27 ноября, сообщает Le Figaro.
Это первая после десятилетнего перерыва картина с участием легендарного актера, недавно перенесшего инсульт. Его предыдущей работой в кино стала роль Цезаря в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" (2008).
В дебютной полнометражной работе журналиста Мишеля Денизо о мире телевидения, актер сыграл самого себя: его пригласил на программу знаменитый ведущий (Франк Дюбоск).
Фильм снимался в сентябре и октябре 2018 года. Делон провел на съемках только один день, но был очень рад возможности вернуться в мир кино.
Французский актер Ален Делон
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