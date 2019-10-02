Главу Высшей судебной палаты Молдавии задержали по подозрению в коррупции

КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Глава Высшей судебной палаты Молдавии Ион Друцэ в среду был задержан на 72 часа по подозрению в незаконном обогащении, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что Друцэ 24 сентября был лишен иммунитета, в суде, а также дома у подозреваемого прошли обыски.

"Второго октября 2019 года антикоррупционная прокуратура сообщает о задержании на 72 часа председателя Высшей судебной палаты Иона Друцэ на основании его показаний, а также результатов обысков у него дома и на рабочем месте, которые могут подтвердить подозрения о незаконном обогащении судьи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.

Как отмечают в прокуратуре, Друцэ был задержан, поскольку мог бы воспользоваться служебным положением и повлиять на свидетелей. Поводом для уголовного преследования стало обращение Службы информации и безопасности, которая проанализировала имущество, приобретенное членами семьи Друцэ в 2016–2019 годах, и обнаружила существенное различие между расходами и доходами.

Друцэ на минувшей неделе подал в отставку, однако его завлечение не было принято Высшим советом магистратуры, который отвечает за работу судов.