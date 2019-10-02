Главу Высшей судебной палаты Молдавии задержали по подозрению в коррупции

КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Глава Высшей судебной палаты Молдавии Ион Друцэ в среду был задержан на 72 часа по подозрению в незаконном обогащении, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что Друцэ 24 сентября был лишен иммунитета, в суде, а также дома у подозреваемого прошли обыски.
"Второго октября 2019 года антикоррупционная прокуратура сообщает о задержании на 72 часа председателя Высшей судебной палаты Иона Друцэ на основании его показаний, а также результатов обысков у него дома и на рабочем месте, которые могут подтвердить подозрения о незаконном обогащении судьи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.
Как отмечают в прокуратуре, Друцэ был задержан, поскольку мог бы воспользоваться служебным положением и повлиять на свидетелей. Поводом для уголовного преследования стало обращение Службы информации и безопасности, которая проанализировала имущество, приобретенное членами семьи Друцэ в 2016–2019 годах, и обнаружила существенное различие между расходами и доходами.
Друцэ на минувшей неделе подал в отставку, однако его завлечение не было принято Высшим советом магистратуры, который отвечает за работу судов.
Согласно местному законодательству, если суд признает Друцэ виновным в совершении преступления, ему грозит штраф в размере до 500 тысяч леев (около 28 тысяч долларов) или лишение свободы на срок до 15 лет. Также он будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.