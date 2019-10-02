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РИА Новости

В МИД Франции отметили прогресс контактной группы по Донбассу

18:04 02.10.2019 (обновлено: 18:14 02.10.2019)
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© AFP 2019 / Stephane de SakutinЗдание Министерства иностранных дел Франции
Здание Министерства иностранных дел Франции
© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. МИД Франции приветствовал прогресс, достигнутый на встрече контактной группы по Донбассу в Минске во вторник, и подчеркнул, что в настоящее время созрели условия для проведения встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств в Париже.
"Франция приветствует этот прогресс, которому способствовали интенсивные переговоры, проведенные в последние недели в рамках так называемого нормандского формата между Францией, Германией, Украиной и Россией. В настоящее время сложились условия для проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате для достижения прогресса на пути прочного урегулирования конфликта на Украине", - заявил представитель МИД Франции.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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