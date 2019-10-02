В МИД Франции отметили прогресс контактной группы по Донбассу

ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. МИД Франции приветствовал прогресс, достигнутый на встрече контактной группы по Донбассу в Минске во вторник, и подчеркнул, что в настоящее время созрели условия для проведения встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств в Париже.

"Франция приветствует этот прогресс, которому способствовали интенсивные переговоры, проведенные в последние недели в рамках так называемого нормандского формата между Францией, Германией, Украиной и Россией. В настоящее время сложились условия для проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате для достижения прогресса на пути прочного урегулирования конфликта на Украине", - заявил представитель МИД Франции.