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РИА Новости
Новости Подмосковья

Банк в Можайске могут оштрафовать за нарушения в использовании сельхозземли

17:59 02.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПосевная и весенние полевые работы
Посевная и весенние полевые работы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Коммерческий банк в городском округе Можайск Московской области может быть оштрафован на 700 тысяч рублей за нарушение в использование сельхозземли, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"Крупный коммерческий банк в Можайске уличен в нарушении земельного законодательства, результатом которого может стать штраф в 700 тысяч рублей. Владелец систематически не выполняет требований по улучшению, защите и охране от эрозии и негативного воздействия более 500 га сельхозземли, что ухудшает её состояние", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Когана.

По его словам результаты проверок, проведенные муниципальными земельными контролерами Можайска, зафиксированы и направлены в Россельхознадзор для привлечения юридического лица к административной ответственности. В настоящее время название банка не разглашается.
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