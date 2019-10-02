Банк в Можайске могут оштрафовать за нарушения в использовании сельхозземли

"Крупный коммерческий банк в Можайске уличен в нарушении земельного законодательства, результатом которого может стать штраф в 700 тысяч рублей. Владелец систематически не выполняет требований по улучшению, защите и охране от эрозии и негативного воздействия более 500 га сельхозземли, что ухудшает её состояние", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Когана.