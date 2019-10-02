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РИА Новости

В Петербурге более 20 учеников школы заразились кишечной инфекцией

17:58 02.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с выявлением кишечной инфекции у 21 ученика школы №508 в Московском районе.
"С 22 сентября по 30 сентября 2019 года кишечная инфекция зарегистрирована у 21 ребенка, в том числе диагноз дизентерия установлен восьми детям. Госпитализированы в инфекционные стационары города 11 детей. На 2 октября на стационарном лечении остаются шесть детей", - сообщает управление.
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Отмечается, что в школе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении уборки и дезинфекции учебных классов и пищеблока, нарушения в организации питьевого режима детей. Организацией питания в школе занимается АО "Комбинат социального питания "Юность".
Как сообщает управление Роспотребнадзора, на производстве "КСП "Юность" в ходе санитарно-эпидемиологического расследования выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований: несоблюдение технологии приготовления пищи, условий хранения готовой продукции, использование производственного инвентаря и оборудования не по назначению, также не созданы условия для личной гигиены персонала.
В отношении АО "КСП "Юность" вынесен временный запрет на осуществление производства. Материалы дела об административном правонарушении направлены в суд.
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