Симоньян призвала дать четкое определение термину "военкор"

"Просто коротко резюмирую, что за те годы, что мы не работаем "в поле", сейчас работаете вы, ребята, катастрофически изменилось и исчезло фактически то, что у нас было естественной цеховой солидарностью. Как вот я вас слушаю и понимаю, что этого больше нет", — сказала она.