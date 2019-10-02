Симоньян призвала дать четкое определение термину "военкор"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и Russia Today Маргарита Симоньян заявила о важности цеховой солидарности среди военных корреспондентов.
Симоньян обратилась к военкорам, присутствующим на Media Talk телеканала RT, попросив их рассказать об опыте взаимодействия с зарубежными коллегами "в поле".
"Просто коротко резюмирую, что за те годы, что мы не работаем "в поле", сейчас работаете вы, ребята, катастрофически изменилось и исчезло фактически то, что у нас было естественной цеховой солидарностью. Как вот я вас слушаю и понимаю, что этого больше нет", — сказала она.
Симоньян отметила, что у всех военкоров примерно одни и те же проблемы, которые могут и должны решаться вместе, как это делалось десятилетия назад.
При этом, добавила главный редактор, необходима "четкая дефиниция" таких терминов, как "журналист", "военкор", которые бы всеми воспринимались одинаково.
В завершение обсуждения Симоньян попросила присутствующих встать, чтобы почтить память погибшего журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic. Как отметила главный редактор, он "пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы мы узнали ту самую правду", которой были посвящены дебаты.