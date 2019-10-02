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РИА Новости
Культура

В Чехии в день похорон Карела Готта объявят государственный траур

17:49 02.10.2019
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© dpa/ Jan Woitas Музыкальный исполнитель Карел Готт
Музыкальный исполнитель Карел Готт
© dpa/ Jan Woitas
Музыкальный исполнитель Карел Готт. Архивное фото
ПРАГА, 2 окт – РИА Новости. Правительство Чехии на специальном заседании приняло решение о проведении государственных похорон скончавшегося в ночь на среду популярного певца Карела Готта и объявлении в связи с этим государственного траура, сообщил на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш.
Готт скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет после продолжительной болезни, сообщила его вдова Ивана Готтова.
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"Правительство приняло мое предложение о том, чтобы организовать государственные похороны Карела Готта с церемонией прощания с ним в храме святого Витта на Пражском граде. Ожидаем согласие с этим семьи певца. Мы приняли также решение объявить в день похорон государственный траур.", - сказал Бабиш.
Ранее премьер сообщил, что уже общался в среду с вдовой Готта и получил от нее предварительное обещание, что она будет согласна с организацией государственных похорон певца.
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Согласно принятому в Чехии протоколу, проведение государственных похорон осуществляется руководством высших политических институтов в координации с родственниками умершего. В организацию таких похорон входит объявление государственного траура в стране, выставление гроба с умершим для церемонии прощания, траурная процессия, возможно, и воинские почести.
В последний раз государственные похороны в Чехии организовывали в связи со смертью бывшего чехословацкого и чешского президента Вацлава Гавела в декабре 2011 года. Государственный траур тогда продолжался три дня, с 21 по 23 декабря, в течение этих дней государственные флаги Чехии были наполовину опущены на всех учреждениях.
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Биография Карела Готта
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