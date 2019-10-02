В Чехии в день похорон Карела Готта объявят государственный траур

ПРАГА, 2 окт – РИА Новости. Правительство Чехии на специальном заседании приняло решение о проведении государственных похорон скончавшегося в ночь на среду популярного певца Карела Готта и объявлении в связи с этим государственного траура, сообщил на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш.

Готт скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет после продолжительной болезни, сообщила его вдова Ивана Готтова.

"Правительство приняло мое предложение о том, чтобы организовать государственные похороны Карела Готта с церемонией прощания с ним в храме святого Витта на Пражском граде. Ожидаем согласие с этим семьи певца. Мы приняли также решение объявить в день похорон государственный траур.", - сказал Бабиш.

Ранее премьер сообщил, что уже общался в среду с вдовой Готта и получил от нее предварительное обещание, что она будет согласна с организацией государственных похорон певца.

Согласно принятому в Чехии протоколу, проведение государственных похорон осуществляется руководством высших политических институтов в координации с родственниками умершего. В организацию таких похорон входит объявление государственного траура в стране, выставление гроба с умершим для церемонии прощания, траурная процессия, возможно, и воинские почести.