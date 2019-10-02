Влиятельные сотрудники Ватикана оказались вовлечены в финансовый скандал

ВАТИКАН, 2 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Пять высокопоставленных сотрудников Римской курии были отстранены от исполнения своих служебных обязанностей в связи со скандалом о незаконных финансовых операциях, который набирает обороты в Ватикане.

В среду популярный итальянский еженедельник l"Espresso опубликовал на своем сайте попавший в его распоряжение документ руководителя ватиканской жандармерии Доменико Чиани, согласно которому пять влиятельных чиновников Государственного секретариата (правительства) и Службы финансовой информации (AIF) Ватикана были со 2 октября внесены в "черный список". От исполнения служебных обязанностей, в частности, отстранены монсеньор Мауро Карлино, который не так давно возглавил одно из крупных подразделений Госсекретариата, и директор AIF Томмазо Ди Руцца.

Особую скандальность данной истории придает тот факт, что AIF в соответствии с особым рескриптом папы Римского Франциска от 2013 года контролирует деятельность всех учреждений Святого престола, непосредственно связанных с осуществлением финансовых операций. Иными словами, эта служба осуществляла контроль над всеми случаями, вызывавшими подозрения в "отмывании" денег.

Согласно информации, просочившейся в СМИ из-за стен Ватикана, речь идет о серьезном внутреннем расследовании, которое касается перепродажи дорогостоящих объектов недвижимости за границей, в частности, в Лондоне и махинаций с так называемым "Грошом святого Петра" - пожертвованиями католиков, которые собираются для папы Римского по всему миру.

Во вторник служба печати Святого престола сообщила о том, что руководство судебно-следственных органов Ватикана санкционировало "изъятие документов и электронных устройств" в рамках разбирательства данного дела. При этом в кратком сообщении пресс-службы не разъяснялось, о каких именно финансовых операциях, вызвавших столь серьезную реакцию правоохранителей, идет речь. В нем лишь говорилось, что соответствующие обвинения были выдвинуты в начале лета ватиканским банком - так называемым "Институтом религиозных дел" (IOR) и Генеральной ревизионной службой Ватикана.