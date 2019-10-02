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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Влиятельные сотрудники Ватикана оказались вовлечены в финансовый скандал

17:47 02.10.2019 (обновлено: 17:58 02.10.2019)
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© Depositphotos / TTstudioСобор Святого Петра в Ватикане
Собор Святого Петра в Ватикане
© Depositphotos / TTstudio
Собор Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
ВАТИКАН, 2 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Пять высокопоставленных сотрудников Римской курии были отстранены от исполнения своих служебных обязанностей в связи со скандалом о незаконных финансовых операциях, который набирает обороты в Ватикане.
В среду популярный итальянский еженедельник l"Espresso опубликовал на своем сайте попавший в его распоряжение документ руководителя ватиканской жандармерии Доменико Чиани, согласно которому пять влиятельных чиновников Государственного секретариата (правительства) и Службы финансовой информации (AIF) Ватикана были со 2 октября внесены в "черный список". От исполнения служебных обязанностей, в частности, отстранены монсеньор Мауро Карлино, который не так давно возглавил одно из крупных подразделений Госсекретариата, и директор AIF Томмазо Ди Руцца.
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Особую скандальность данной истории придает тот факт, что AIF в соответствии с особым рескриптом папы Римского Франциска от 2013 года контролирует деятельность всех учреждений Святого престола, непосредственно связанных с осуществлением финансовых операций. Иными словами, эта служба осуществляла контроль над всеми случаями, вызывавшими подозрения в "отмывании" денег.
Согласно информации, просочившейся в СМИ из-за стен Ватикана, речь идет о серьезном внутреннем расследовании, которое касается перепродажи дорогостоящих объектов недвижимости за границей, в частности, в Лондоне и махинаций с так называемым "Грошом святого Петра" - пожертвованиями католиков, которые собираются для папы Римского по всему миру.
Во вторник служба печати Святого престола сообщила о том, что руководство судебно-следственных органов Ватикана санкционировало "изъятие документов и электронных устройств" в рамках разбирательства данного дела. При этом в кратком сообщении пресс-службы не разъяснялось, о каких именно финансовых операциях, вызвавших столь серьезную реакцию правоохранителей, идет речь. В нем лишь говорилось, что соответствующие обвинения были выдвинуты в начале лета ватиканским банком - так называемым "Институтом религиозных дел" (IOR) и Генеральной ревизионной службой Ватикана.
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Судя по всему, об этой скандальной истории был проинформирован лично папа Франциск, который принял решение продолжать расследование, не взирая на лица. А речь в данном случае может идти действительно о наиболее влиятельных сановниках Римской курии. Достаточно сказать, что к делу может иметь отношение один из наиболее близких сотрудников понтифика Анджело Беччу, который в прошлом году стал кардиналом и возглавил Конгрегацию по канонизации святых. Отстраненный от исполнения обязанностей монсеньор Карлино многие годы был личным секретарем могущественного куриального прелата.
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