Продюсеры "Битвы экстрасенсов" предлагали КВНщикам стать колдунами

"К нашим ребятам, которые "вылетели" с юмористического проекта, подходили с "Битвы экстрасенсов" продюсеры и предлагали сняться в качестве колдунов. Говорили: "Только придумайте себе фишку какую-нибудь. Вот и вся магия..." Эти ребята отказались. Но ведь перспективное место пусто не бывает!" — рассказала Краснова.