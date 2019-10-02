Продюсеры "Битвы экстрасенсов" предлагали КВНщикам стать колдунами

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Блогер и участница игры КВН Наталья Краснова рассказала о том, как продюсеры "Битвы экстрасенсов" подходили к ее коллегам и предлагали принять участие в мистическом телешоу, сообщает КП.
"К нашим ребятам, которые "вылетели" с юмористического проекта, подходили с "Битвы экстрасенсов" продюсеры и предлагали сняться в качестве колдунов. Говорили: "Только придумайте себе фишку какую-нибудь. Вот и вся магия..." Эти ребята отказались. Но ведь перспективное место пусто не бывает!" — рассказала Краснова.
Новый, 20-ый сезон "Битвы экстрасенсов" вышел на ТНТ 28 сентября.
В начале этого года журналисты провели расследование, в котором разоблачили "магов" и "колдунов" популярного шоу.