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РИА Новости
Культура

Продюсеры "Битвы экстрасенсов" предлагали КВНщикам стать колдунами

17:57 02.10.2019 (обновлено: 17:58 02.10.2019)
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© Официальный сайт телеканала ТНТ Стоп-кадр из выпуска программы "Битва экстрасенсов" с участием Константина Ямпольского
Стоп-кадр из выпуска программы Битва экстрасенсов с участием Константина Ямпольского
© Официальный сайт телеканала ТНТ
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Блогер и участница игры КВН Наталья Краснова рассказала о том, как продюсеры "Битвы экстрасенсов" подходили к ее коллегам и предлагали принять участие в мистическом телешоу, сообщает КП.

"К нашим ребятам, которые "вылетели" с юмористического проекта, подходили с "Битвы экстрасенсов" продюсеры и предлагали сняться в качестве колдунов. Говорили: "Только придумайте себе фишку какую-нибудь. Вот и вся магия..." Эти ребята отказались. Но ведь перспективное место пусто не бывает!" — рассказала Краснова.

Новый, 20-ый сезон "Битвы экстрасенсов" вышел на ТНТ 28 сентября.
В начале этого года журналисты провели расследование, в котором разоблачили "магов" и "колдунов" популярного шоу.
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