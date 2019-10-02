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РИА Новости

ФАС выдала предостережение совладельцу S7

17:44 02.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение совладельцу S7 Group Владиславу Филеву, усмотрев в его словах попытку разделить с "Аэрофлотом" дальнемагистральные и региональные направления, сообщает служба.
"В связи с публичным заявлением в средствах массовой информации председателя совета директоров ЗАО "Группа компаний С7" о необходимости перестать конкурировать с ПАО "Аэрофлот" и разделить между авиакомпаниями дальнемагистральные и региональные направления ФАС России направила предостережение от совершения планируемых действий в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.
Так, в действиях председателя совета директоров компании антимонопольное ведомство увидело попытку заключения соглашения между компаниями-конкурентами, что может привести к разделу товарного рынка по территориальному принципу, уточняет ФАС.
"ФАС России будет внимательно следить за количеством провозных емкостей авиакомпании на существующей маршрутной сети", - подытожили в службе.
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