ФАС выдала предостережение совладельцу S7

"В связи с публичным заявлением в средствах массовой информации председателя совета директоров ЗАО "Группа компаний С7" о необходимости перестать конкурировать с ПАО "Аэрофлот" и разделить между авиакомпаниями дальнемагистральные и региональные направления ФАС России направила предостережение от совершения планируемых действий в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.